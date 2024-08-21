Касинтура: хотел иметь нормальную работу, но получилось так, что я сегодня играю в футбол

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал об отношении к футболу.

«Я в детстве даже не мечтал заниматься футболом. Просто хотел получить образование и иметь нормальную работу. Но получилось так, что я сегодня играю в России. Как меня завело в футбол? Это уже очень долгая история. На любительском уровне футбол всегда был в моей жизни», — приводит слова Касинтуры Legalbet.

Касинтура в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Махачкалинское «Динамо» по итогам пяти туров РПЛ занимает 11-е место, набрав пять очков.