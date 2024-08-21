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Курский «Авангард» уступил «Орлу» в матче Кубка России

Курский «Авангард» уступил «Орлу» в матче Кубка России
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Завершился матч 1/128 финала Фонбет Кубка России, в котором принимали участие курский «Авангард» и «Орёл». Команды играли на стадионе «Центральный» в Орле. «Орёл» одержал победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 18:30 МСК
Авангард К
Курск
Окончен
0 : 2
Орёл
Орёл
0:1     0:2    

На 52-й минуте счёт открыл полузащитник «Орла» Георгий Борисов. На 77-й минуте футболисты «Орла» удвоили своё преимущество: отличился Максим Тарасов.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в финале обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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