Шикунов: не только «Спартаку» будет легче с «Зенитом» без Глушенкова и Вендела

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов оценил состояние «Зенита» в преддверии матча 6-го тура РПЛ с красно-белыми. Команды сыграют друг с другом в субботу, 24 августа. Игра начнётся в 17:30 мск.

«У «Зенита» большие потери в виде Глушенкова и Вендела, потому что это ведущие футболисты. Поэтому пусть теперь Семак думает, что делать. Не только «Спартаку» будет легче, когда у «Зенита» нет таких игроков. Даже «Химкам» было легче, когда выпали Глушенков и Вендел», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский «Зенит» по итогам пяти туров РПЛ занимает первое место, набрав 13 очков. «Спартак» располагается на четвёртом месте, имя в своём активе 10 очков.