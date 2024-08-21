Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: не только «Спартаку» будет легче с «Зенитом» без Глушенкова и Вендела

Шикунов: не только «Спартаку» будет легче с «Зенитом» без Глушенкова и Вендела
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов оценил состояние «Зенита» в преддверии матча 6-го тура РПЛ с красно-белыми. Команды сыграют друг с другом в субботу, 24 августа. Игра начнётся в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Зенита» большие потери в виде Глушенкова и Вендела, потому что это ведущие футболисты. Поэтому пусть теперь Семак думает, что делать. Не только «Спартаку» будет легче, когда у «Зенита» нет таких игроков. Даже «Химкам» было легче, когда выпали Глушенков и Вендел», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский «Зенит» по итогам пяти туров РПЛ занимает первое место, набрав 13 очков. «Спартак» располагается на четвёртом месте, имя в своём активе 10 очков.

Материалы по теме
Канищев: у «Зенита» достаточно ресурсов, чтобы оказать достойное сопротивление «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android