Александр Канищев: в игре с «Химками» у «Зенита» выявилась проблема прошлого сезона

Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом», который завершился со счётом 1:1.

«В целом в матче с «Химками» «Зенит» не показал качественный игры, которую показывал в последних встречах. Либо «Химки» не дали сыграть, либо «Зенит» не вышел на 100 процентов мобилизованным. Потому что мастерство без самоотдачи не работает. Нужно отдаваться в каждой игре и доказывать своё превосходство. Можно сказать, что в прошедшем матче выявилась проблема прошлого сезона, когда у команды не было мотивации. Все отдали чемпионству «Зениту», но это было рановато. Теперь в клубе подумали, что можно все матчи проехать на одном мастерстве, но так не получится», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.