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Александр Канищев: в игре с «Химками» у «Зенита» выявилась проблема прошлого сезона

Александр Канищев: в игре с «Химками» у «Зенита» выявилась проблема прошлого сезона
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Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом», который завершился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«В целом в матче с «Химками» «Зенит» не показал качественный игры, которую показывал в последних встречах. Либо «Химки» не дали сыграть, либо «Зенит» не вышел на 100 процентов мобилизованным. Потому что мастерство без самоотдачи не работает. Нужно отдаваться в каждой игре и доказывать своё превосходство. Можно сказать, что в прошедшем матче выявилась проблема прошлого сезона, когда у команды не было мотивации. Все отдали чемпионству «Зениту», но это было рановато. Теперь в клубе подумали, что можно все матчи проехать на одном мастерстве, но так не получится», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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