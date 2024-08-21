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Глушаков предложил убрать VAR для уменьшения судейских скандалов

Глушаков предложил убрать VAR для уменьшения судейских скандалов
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился своим мнением о системе VAR и её влиянии на качество судейства в чемпионате России.

«Может, вообще VAR убрать уже? Будет один судья, который принимает решение, а не группа судей. С VAR больше скандалов, чем без этой системы, по моим ощущениям. Если будут продолжаться непонятные трактовки или споры, VAR лучше убрать — тогда один судья по шапке будет получать, и все изменится. А так только все говорят около да около. В любом случае решают руководители, мы можем только обсуждать», — приводит слова Глушакова РБ Спорт.

Напомним, что на данный момент «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «Химки» проведут в гостях у «Ахмата» 24 августа в 20:00 мск.

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