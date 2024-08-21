Канал Криштиану Роналду в YouTube побил мировой рекорд — ESPN

Собственный канал португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в YouTube стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству затраченного времени для набора первого миллиона подписчиков. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, для мирового рекорда каналу Роналду потребовалось 90 минут. А за два часа с момента анонса на него подписались свыше 2 млн человек.

39-летний Роналду вместе с «Аль-Насром» проиграл в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Хилялю» со счётом 1:4. Португалец стал автором единственного гола своей команды. Вместе со сборной Португалии на чемпионате Европы — 2024 Роналду дошёл до четвертьфинала, где его команда проиграла в серии пенальти Франции — 0:0 (3:5 пен.). Криштиану пока не собирается завершать карьеру в национальной команде и, вероятно, сыграет на ЧМ-2026.