Кафанов раскрыл подробности разговора с тренером вратарей «ПСЖ» о Сафонове

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о разговоре со своим коллегой в «ПСЖ» о российском голкипере парижан Матвее Сафонове.

«Общался с тренером вратарей «ПСЖ». Обсудили два вопроса: нужно ли вызывать Матвея на сентябрьский сбор в сборную России в тот момент, когда идёт адаптация в новом клубе. И если мы его вызываем, то на что, на его взгляд, надо обратить внимание в период тренировочного процесса.

Сейчас Матвей очень хорошо тренируется. Для него точно не будет лишним, если он сыграет матч за национальную сборную! На сегодняшний день тренеры «ПСЖ» очень довольны его работой», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Сафонов попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Парижский клуб объявил о трансфере 25-летнего Сафонова 14 июня. До этого Матвей выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. 7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.