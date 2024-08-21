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Шикунов: дай бог, чтобы «Спартак» в лице Станковича нашёл своего тренера

Шикунов: дай бог, чтобы «Спартак» в лице Станковича нашёл своего тренера
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился своим мнением о текущем состоянии команды под руководством Деяна Станковича.

«Дай бог, чтобы «Спартак» в лице Станковича нашёл своего тренера. Сейчас всё у команды идёт нормально, но надо смотреть на «Спартак» на фоне «Зенита». Пока клуб сыграл с командами не такого сильного уровня сопротивления.

Игра «Спартака» улучшилась, потому что у команды появились новые футболисты. Вокруг Барко заиграла вся передняя линия, потому что он взял на себя игру. Но его также надо смотреть в матче с серьёзным соперником, потому что даже в игре с «Ахматом» он был не так ярок. Пока нельзя назвать этот «Спартак» командой Станковича. Новый «Спартак» мы увидим в октябре-ноябре», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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