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2DROTS уступили костромскому «Спартаку» и покинули Кубок России

2DROTS уступили костромскому «Спартаку» и покинули Кубок России
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Завершился матч 1/128 финала Фонбет Кубка России, в котором принимали участие костромской «Спартак» и медиаклуб «2DROTS ». Команды играли на стадионе «Урожай» в Караваево. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Олег Снегирёв из Нижнего Новгорода. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Чурсин – 77'    

Единственный мяч в игре на 77-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кирилл Чурсин, реализовав пенальти.

Вчера, 21 августа, другой медиаклуб «Амкал» выиграл свой матч 1/128 финала Кубка России с «Велесом» со счётом 2:0.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в финале обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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