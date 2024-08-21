Иван Таранов: ЦСКА не хватает таких исполнителей, как Тошич, Муса, Думбия и Вагнер

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов охарактеризовал состав армейцев и перспективы команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я уже говорил, что у ЦСКА недостаточно квалифицированная линия атаки. При всём уважении ко всем игрокам, но если лучший бомбардир команды центральный защитник Игорь Дивеев, то это же о чём-то говорит. Поэтому ЦСКА с таким составом будет очень тяжело бороться за чемпионство. Если клуб точечно усилится, то с такой обороной и центральной линией способен бороться за золото.

Если взять времена Тошича, Мусы, Думбии и Вагнера, то ЦСКА становился чемпионом. А вот таких исполнителей сейчас не хватает», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.