Игорь Денисов присоединился к тренерскому штабу медийной команды «СКА-Ростов»

Четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, а также победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА Игорь Денисов в течение ближайшего месяца будет помогать тренерскому штабу медийной футбольной команды «СКА-Ростов» в подготовке к играм Кубка Winline MFL. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«СКА-Ростов» является медийной командой, созданной по инициативе рэпера Басты (Василия Вакуленко) с целью популяризации футбола среди молодежной аудитории.

Напомним, к составу команды недавно присоединился 37-летний экс-защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Всего в составе красно-синих российский футболист провёл 322 матча во всех соревнованиях, где он забил пять голов и сделал 11 ассистов.