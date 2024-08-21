«Игрок 2DROTS побежал, как будто мешки украли». Аршавин — о матче в Кубке России

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 1/128 финала Фонбет Кубка России между костромским «Спартаком» и 2DROTS (1:0).

«Спартак» уверенно играл дома и контролировал игру. Пенальти они тоже заслужили получить, у 2DROTS таких своих моментов не было.

Прошляков в футбол когда‑то играл? Потому что просто там подвесили такую свечу, и вместо того, чтобы двигаться и смотреть лицом на мяч, он побежал, как будто мешки украли. Руку потом выставил и получил пенальти. Не по‑футбольному сыграл», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Единственный мяч в игре на 77-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кирилл Чурсин, реализовав пенальти.

В среду, 20 августа, другой медиаклуб — «Амкал» — выиграл свой матч 1/128 финала Кубка России с «Велесом» со счётом 2:0.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в финале обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.