Выбежавший на поле болельщик арестован на восемь суток

Савеловский суд Москвы назначил восемь суток административного ареста болельщику Денису Игумнову за то, что он выбежал на поле во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» 17 августа. Суд также запретил ему посещать спортивные мероприятия в течение одного года. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Фото: Скриншот трансляции матча

Кроме того, другой болельщик московского «Динамо» Александр Калягин был оштрафован на 3 тысячи рублей за нахождение в нетрезвом состоянии на матче Кубка России.

Напомним, инцидент произошел в самом начале встречи на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Болельщик выбежал на поле, но был быстро выведен охраной, а игра возобновилась. В итоге «Динамо» одержало победу со счетом 1:0.