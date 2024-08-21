Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» хотела арендовать Тикнизяна, «Локомотив» отклонил предложение — источник

«Севилья» хотела арендовать Тикнизяна, «Локомотив» отклонил предложение — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская «Севилья» направляла в «Локомотив» запрос об аренде защитника Наира Тикнизяна, однако получила отказ от московского клуба. Об этом сообщает Телеграм-канал ИнсайдЯН.

По информации источника, испанский клуб хотел осуществить сделку по переходу игрока на правах годичной бесплатной аренды с правом выкупа за € 5 млн. «Севилья» планировала разбить платеж на два года. Сообщается, что «Локомотив» не устроило такое предложение.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. В этом сезоне футболист забил один гол и сделал одну голевую передачу в шести матчах московского клуба. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Наир Тикнизян отреагировал на присутствие «Локомотива» в борьбе за чемпионство РПЛ
Наир Тикнизян объяснил спад в своей игре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android