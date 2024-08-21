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Игорь Корнеев высказался о вылете 2DROTS из Кубка России

Игорь Корнеев высказался о вылете 2DROTS из Кубка России
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Футбольный эксперт Игорь Корнеев прокомментировал результат матча 1/128 финала Фонбет Кубка России между костромским «Спартаком» и медиаклубом 2DROTS (1:0).

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Чурсин – 77'    

«В таких играх не бывает много голевых моментов, но сегодня именно Кострома была предпочтительнее и заслужила победу. «Спартак» мог дело довести до 2:0 или 3:0. 2DROTS сегодня не были той командой, которую мы привыкли видеть», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!».

Единственный мяч в игре на 77-й минуте забил полузащитник «Спартака» Кирилл Чурсин, реализовав пенальти.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. Действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит», который в финале обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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