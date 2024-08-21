Нападающий «Краснодара» Кордоба высказался о будущем в клубе

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем. У игрока заканчивается контракт с клубом в конце следующего сезона.

«Трансферное окно ещё открыто. Это футбол, он непредсказуем, но у меня ещё год контракта здесь, в Краснодаре.

К нам обращались почти из всех лиг, но это непростая тема. Мы знаем, в чём проблема России на данный момент, поэтому нам нужно многое проанализировать.

Я всегда ставил перед собой сложные задачи, и одна из них, которая мне по-прежнему нужна, — это игра в АПЛ. У меня была возможность, но из этого ничего не вышло, потому что клубы, в которых я играл, не отпускали меня», — приводит слова Кордобы RCN Radio.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее в своей профессиональной карьере колумбийский форвард представлял такие команды, как «Гранада», «Майнц», «Герта» и «Кёльн».