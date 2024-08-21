Владимир Кузьмичёв оценил нынешний состав «Спартака»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв дал оценку текущему составу красно-белых.

«Любой тренер, как бы команда ни была укомплектована, хочет всегда усилить ту или иную позицию. Говорить, что «Спартак» сейчас будет бороться за золото, — точно нет. Поэтому я бы сейчас не делал сверхдорогих поспешных трансферов. Состав позволяет бороться за тройку. И мы видим, что это вполне реалистично. Вот, по крайней мере, до зимы часто доиграть, а уже зимой усилить необходимые позиции», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Московский «Спартак» в пятом матче подряд не пропускает голы в свои ворота. Подопечные Деяна Станковича повторили достижение, установленное в 1998 году. Станкович возглавил клуб этим летом.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 10 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. Красно-белые отстают от первой строчки, на которой располагается санкт-петербургский «Зенит», на три очка.

«Спартак» на данный момент является лидером соревнования по количеству нанесённых ударов (104), по числу ударов в створ ворот (34), по ожидаемым голам (11,4 xG), по касаниям в чужой штрафной (182).