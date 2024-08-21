Результаты матчей Кубка России по футболу 21 августа

Сегодня, 21 августа, состоялись матчи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Результаты матчей Кубка России 21 августа:
«Иртыш» (Омск) – «Челябинск» — 1:1, 6:7 пен.;
«Салют» (Белгород) – «Спартак» (Тамбов) — 4:2;
«Сибирь» (Новосибирск) – «Темп» (Барнаул) — 4:3;
«Лада» (Тольятти) – «Волга» (Ульяновск) — 0:2;
«Торпедо Миасс» – «Носта» (Новотроицк) — 1:0;
«Астрахань» – «Легион» (Махачкала) — 2:1;
«Динамо» (Киров) – «Сокол» (Казань) — 3:2;
«Динамо-Владивосток» – «Иркутск» — 1:0;
«Динамо-СПб» – «Композит» (Павловский Посад) — 1:2;
«Кубань» (Краснодар) – «Кубань-Холдинг» (Павловская) — 0:5;
«Ленинградец» (Ленинградская область) – «СШОР 1 – Кристалл» (Санкт-Петербург) — 4:0;
«Тверь» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1, 2:4 пен.;
«Чертаново» (Москва) – «Леон Сатурн» (Раменское) — 3:1;
«Рязань» – «Динамо-Брянск» — 4:0;
«Металлург» (Липецк) – «Зенит» (Пенза) — 1:2;
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Космос» (Долгопрудный) — 0:2;
«Торпедо Владимир» – «Муром» — 2:2, 4:5 пен.;
«Волгарь» (Астрахань) – «Победа» (Хасавюрт) — 3:1;
«Авангард» (Курск) – «Орёл» — 0:2
«Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Калуга» — 2:1;
«Спартак» (Кострома) – 2DROTS (Москва) — 1:0.