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Результаты матчей Кубка России по футболу 21 августа

Результаты матчей Кубка России по футболу 21 августа
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Сегодня, 21 августа, состоялись матчи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Результаты матчей Кубка России 21 августа:

«Иртыш» (Омск) – «Челябинск» — 1:1, 6:7 пен.;

«Салют» (Белгород) – «Спартак» (Тамбов) — 4:2;

«Сибирь» (Новосибирск) – «Темп» (Барнаул) — 4:3;

«Лада» (Тольятти) – «Волга» (Ульяновск) — 0:2;

«Торпедо Миасс» – «Носта» (Новотроицк) — 1:0;

«Астрахань» – «Легион» (Махачкала) — 2:1;

«Динамо» (Киров) – «Сокол» (Казань) — 3:2;

«Динамо-Владивосток» – «Иркутск» — 1:0;

«Динамо-СПб» – «Композит» (Павловский Посад) — 1:2;

«Кубань» (Краснодар) – «Кубань-Холдинг» (Павловская) — 0:5;

«Ленинградец» (Ленинградская область) – «СШОР 1 – Кристалл» (Санкт-Петербург) — 4:0;

«Тверь» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1, 2:4 пен.;

«Чертаново» (Москва) – «Леон Сатурн» (Раменское) — 3:1;

«Рязань» – «Динамо-Брянск» — 4:0;

«Металлург» (Липецк) – «Зенит» (Пенза) — 1:2;

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Космос» (Долгопрудный) — 0:2;

«Торпедо Владимир» – «Муром» — 2:2, 4:5 пен.;

«Волгарь» (Астрахань) – «Победа» (Хасавюрт) — 3:1;

«Авангард» (Курск) – «Орёл» — 0:2

«Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Калуга» — 2:1;

«Спартак» (Кострома) – 2DROTS (Москва) — 1:0.

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