Аршавин рассказал, в чём было преимущество системы детско-юношеского футбола в СССР

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин охарактеризовал систему детско-юношеского футбола в СССР.

«Было достаточное количество спортшкол. Живёт, я не знаю, 5 млн человек, на них должно быть 20 школ, которые государство финансировало. У каждой школы были поля. Может быть, не самые лучшие, но были. Тренеры для советских времён получали достаточно. Была система турниров. На тренеров нужно было обучаться пять лет.

Потом, после распада СССР, инфраструктура стала хиреть, тренеры стали уходить, дети перестали ходить в секции, вследствие чего упала массовость футбола», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.