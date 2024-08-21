Киевское «Динамо» уступило «Ред Булл Зальцбург» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

В Люблине состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между киевским «Динамо» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Игра прошла 21 августа на стадионе «Арена Люблин» и завершилась победой «красных быков» со счётом 0:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче был забит на 29-й минуте. Мусса Кунфоло Йео сделал пас в штрафную, откуда Нене Доржеле точным ударом в нижний угол открыл счёт — 0:1. Во втором тайме, на 50-й минуте, преимущество «Ред Булл Зальцбург» упрочил Мауритс Кьергор, поразив ворота «Динамо» ударом в угол с точки пенальти — 0:2.

Вторая встреча киевского «Динамо» с «Ред Булл Зальцбург» пройдёт 28 августа в Зальцбурге. Матч начнётся в 22:00 мск.