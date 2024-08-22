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Аршавин назвал лучшего выпускника академии «Зенита», по его мнению, за последние 15-20 лет

Аршавин назвал лучшего выпускника академии «Зенита», по его мнению, за последние 15-20 лет
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал полузащитника «Краснодара» Данилу Козлова лучшим воспитанником сине-бело-голубых за последние 15-20 лет.

— Как вы отреагировали на переход Козлова в «Балтику», вас задевает это?
— Ну естественно, потому что наш лучший игрок за 15−20 лет или один из лучших, там в тройку лучших входит за последние 15−20 лет нашей школы, выбирает не нас. Проблема в том, что он не видит себя в «Зените», а видит себя в «Краснодаре», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач. За «Краснодар» Козлов провёл восемь матчей, в который не отметился результативными действиями.

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