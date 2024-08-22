Результаты первых матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, 21 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 21 августа, состоялись первые матчи финального раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025.«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Динамо» К (Украина) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 0:2.

«Мальмё» (Швеция) — «Спарта» П (Чехия) — 0:2.

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Слован» Бр (Словакия) — 1:1.

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Галатасарай» (Турция) — 3:2.

Ответные матчи пройдут 27 и 28 августа. По их итогам определится состав участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Напомним, что в первых матчах финальной квалификации, состоявшихся 20 августа, были зафиксированы следующие результаты.

«Лилль» (Франция) — «Славия» П (Чехия) — 2:0.

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:1.

«Динамо» З (Хорватия) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:0.