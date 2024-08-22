Радимов предположил, почему «Крылья Советов» неудачно начали текущий сезон

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался о причинах неудачного старта самарской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я думаю, что здесь дело в атакующем потенциале команды. Если раньше те ошибки, которые были в линии обороны, компенсировались атакующими действиями и впереди всё время были футболисты высокого уровня, то сейчас этих игроков в атаке не хватает. И, соответственно, огромная нагрузка ложится на оборону, футболисты которой не самого высокого уровня, они всё время допускают ошибки – например, пара Солдатенкова и Евгеньева», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В пяти стартовых матчах чемпионата волжане набрали три очка, обыграв дома воронежский «Факел» (2:0), при четырёх поражениях от «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Динамо», и занимают в текущей турнирной таблице 14-е место — в зоне стыковых матчей. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.

Также самарская команда потерпела два поражения в розыгрыше Фонбет Кубка России, проиграв «Спартаку» и махачкалинскому «Динамо».