Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов предположил, почему «Крылья Советов» неудачно начали текущий сезон

Радимов предположил, почему «Крылья Советов» неудачно начали текущий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался о причинах неудачного старта самарской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я думаю, что здесь дело в атакующем потенциале команды. Если раньше те ошибки, которые были в линии обороны, компенсировались атакующими действиями и впереди всё время были футболисты высокого уровня, то сейчас этих игроков в атаке не хватает. И, соответственно, огромная нагрузка ложится на оборону, футболисты которой не самого высокого уровня, они всё время допускают ошибки – например, пара Солдатенкова и Евгеньева», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В пяти стартовых матчах чемпионата волжане набрали три очка, обыграв дома воронежский «Факел» (2:0), при четырёх поражениях от «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Динамо», и занимают в текущей турнирной таблице 14-е место — в зоне стыковых матчей. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.

Также самарская команда потерпела два поражения в розыгрыше Фонбет Кубка России, проиграв «Спартаку» и махачкалинскому «Динамо».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Крылья Советов» достигли соглашения о переходе хорватского защитника Ороза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android