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«Барселона» и «Манчестер Сити» полностью согласовали переход Гюндогана — Романо

«Барселона» и «Манчестер Сити» полностью согласовали переход Гюндогана — Романо
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«Барселона» и «Манчестер Сити» подписали все необходимые документы по переходу полузащитника каталонского клуба Илкая Гюндогана в английский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Гюндоган откажется от выплат со стороны «Барселоны», чтобы перейти в «Манчестер Сити» свободным агентом.

Напомним, Гюндоган перешёл в «Барселону» летом 2023 года на правах свободного агента после семи лет в «Манчестер Сити». В составе английского клуба немец пять раз выигрывал чемпионат Англии.

Ранее в своей профессиональной карьере Илкай, являющийся воспитанником «Бохума», выступал за такие команды, как «Нюрнберг» и дортмундская «Боруссия». В составе сборной Германии полузащитник стал бронзовым призёром Евро-2012.

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