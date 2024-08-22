Новичок «Краснодара» Гонсалес поделился мнением об инфраструктуре клуба и городе

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес оценил инфраструктуру клуба и город. О трансфере Гонсалеса из испанской «Мальорки» «быки» объявили 17 августа.

«В «Краснодаре» просто сумасшедшая инфраструктура, я такого нигде не видел. Город, команда – всё топ. Здесь всё создано для футбола», — приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

Джованни Гонсалес дебютировал за «Краснодар» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН», который закончился победой «быков» со счётом 2:1.

Первые три года профессиональной карьеры фланговый защитник провёл в «Ривер Плейт», затем были три сезона в «Пеньяроле», а с 2022 года выступал за «Мальорку». В 2018 году с «Пеньяролем» он выиграл чемпионат и Суперкубок Уругвая, в 2024 году вместе с «Мальоркой» дошёл до финала Кубка Испании. С 2019 года выступает за сборную Уругвая. Провёл за неё 17 матчей, участвовал в двух розыгрышах Кубка Америки – 2019 и 2021.