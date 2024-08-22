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«Ноттингем Форест» ведёт переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Нкетиа

«Ноттингем Форест» ведёт переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Нкетиа
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Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом» о возможном трансфере 25-летнего нападающего Эдди Нкетиа. Стороны пока не достигли окончательной договорённости, но игрок уже близок к уходу с «Эмирейтс Стэдиум». Об этом сообщает BBC.

Сумма потенциальной сделки оценивается в £ 30 млн. Помимо Нкетиа, «Ноттингем Форест» рассматривает и другие варианты для усиления линии атаки, в том числе форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

Нкетиа является воспитанником «Арсенала» и провёл всю свою профессиональную карьеру в этом клубе, за исключением полусезонной аренды в «Лидс Юнайтед» в сезоне-2019/2020.

В прошедшие выходные Нкетиа остался в запасе «Арсенала» в матче 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:0).

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