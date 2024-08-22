Аршавин рассказал о зарплатах тренеров в детском футболе

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал зарплаты тренеров в детском футболе.

«В академии «Зенита» я считаю, что нормально получают. Может быть, не фантастические деньги, но хорошие. 100 тысяч рублей получают. А тренеру в «Динамо» Санкт-Петербург, чтобы чистыми зарабатывать 60 тысяч рублей в месяц, надо тренировать две группы. Если он где-то хочет заработать больше, ему надо подрабатывать или тренировать детей отдельно», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.