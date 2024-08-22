Экс-директор «Чертаново»: у Глушенкова скверный характер, всегда был задирой

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался об игроке санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Прекрасно помню тот день, когда пришёл Максим. Через пять минут было уже понятно, что это индивидуально сильный футболист со своими особенностями и изюминкой, которой нет у других игроков. У него свой футбол, поэтому его сразу взяли.

Характер Глушенкова что в юности, что сейчас остался тот же. Он задира, у него скверный характер, но, помимо всего прочего, он один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я встречал в жизни», — сказал Ларин в эфире «Матч ТВ».

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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