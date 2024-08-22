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«Кубань» выступила с заявлением о матче Кубка России, в котором сыграл 14-летний футболист

«Кубань» выступила с заявлением о матче Кубка России, в котором сыграл 14-летний футболист
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«Кубань» выступила с заявлением о матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг» (0:5), в котором приняли участие футболисты академии клуба.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 5
Кубань Холдинг
Павловская
0:1 Захаров – 6'     0:2 Малолетов – 35'     0:3 Малолетов – 63'     0:4 Малолетов – 78'     0:5 Фадеев – 90'    

«В связи с тем, что сейчас существует повышенный спрос на билеты на южном направлении, появилась проблема в логистике, вернуться в Краснодар на Fonbet Кубок России, а затем снова возвращаться в Московскую область стало нереально из-за большого туристического потока.

Клуб не мог принять другого решения, кроме как выпустить молодых игроков. Тем более что у «Кубани» подписан ряд контрактов с воспитанниками центра подготовки. Также «Кубань» была заинтересована в обкатке новых кадров, молодых футболистов.

Поэтому, уважая Кубок России, мы пришли к единственному верному для себя решению – дать шанс молодым игрокам попробовать себя в этом старейшем, престижнейшем турнире», — говорится в заявлении клуба в официальном телеграм-канале.

В составе «Кубани» сыграл 14-летний вратарь и стал самым молодым игроком в истории турнира. Также в основном составе команды вышли 16-летние воспитанники: полузащитник Александр Ковалёв, Максим Костенко, Владимир Филимонов, защитник Лев Кульковский.

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