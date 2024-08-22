Конор Галлахер обратился к фанатам «Челси» после перехода в «Атлетико»

Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Конор Галлахер высказался о переходе в испанский клуб из лондонского «Челси», обратившись к фанатам английского клуба.

«Благодарю всех в «Челси» за то, что вы воплотили мои мечты в реальность. Для меня было огромной честью каждый раз надевать футболку. Рад, что мечта стать капитаном команды во многих случаях была осуществлена. Я наслаждался каждым моментом. Эти воспоминания останутся навсегда.

Я ценю всю любовь и поддержку болельщиков. Слышать, как скандируют моё имя на «Бридж», — это особое чувство. Баннер, который вы вывесили, значил для меня всё. Спасибо за всё. Желаю клубу всего наилучшего в будущем и надеюсь вскоре увидеться со всеми вами на «Стэмфорд Бридж»!» – написал Галлахер на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что английский полузащитник подпишет с «матрасниками» контракт до лета 2029 года. Также в СМИ появлялись сведения, что мадридский клуб заплатит за Галлахера € 40-45 млн.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. «Атлетико» прошлый сезон завершил на четвёртом месте в турнирной таблице и заполучил путёвку в Лигу чемпионов.

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