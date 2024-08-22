Первый тренер Глушенкова — о совместной работе: Максима все любили за игру левой ногой

Сергей Пучков, первый тренер игрока санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, высказался об уникальных качествах новичка чемпиона России по футболу.

«Мне было легко с ним. Главным было не испортить. Максим сам трудился, знал, что делать. Его нужно было только поправлять. Также команде не мешали в тренировочном процессе, не ставили задачи — выиграть любой ценой. Мы комфортно выступали и ездили по соревнованиям.

Максим по характеру лидер, и он наслаждался этим. Его цель была стать лучшим. Глушенкова все любили за его игру, левую ногу, характер. Он не кичился и не был заносчивым. В команде он был свой парень», — сказал Пучков в эфире «Матч ТВ».

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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