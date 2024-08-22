«Глушенков произвёл фурор». Ловчев — о трансферной политике «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о трансферной политике «Зенита» перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургская команда встретится в домашних стенах с московским «Спартаком». Матч начнётся 24 августа в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» правильно работает. У них давно сложена команда, кого‑то точечно докупают и все. Того же Максима Глушенкова взяли и он фурор произвёл», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд. Отметим, в это межсезонье санкт-петербургский клуб подписал контракты с Максимом Глушенковым («Локомотив»), Сергеем Волковым («Краснодар»), Вильсоном Изидором («Локомотив»), Юрием Горшковым («Крылья Советов»), Евгением Латышонком («Балтика») и Ваньей Дркушичем («Сочи»), который отправился в аренду в «Црвену Звезду».

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