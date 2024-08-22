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«Глушенков произвёл фурор». Ловчев — о трансферной политике «Зенита»

«Глушенков произвёл фурор». Ловчев — о трансферной политике «Зенита»
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о трансферной политике «Зенита» перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургская команда встретится в домашних стенах с московским «Спартаком». Матч начнётся 24 августа в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» правильно работает. У них давно сложена команда, кого‑то точечно докупают и все. Того же Максима Глушенкова взяли и он фурор произвёл», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд. Отметим, в это межсезонье санкт-петербургский клуб подписал контракты с Максимом Глушенковым («Локомотив»), Сергеем Волковым («Краснодар»), Вильсоном Изидором («Локомотив»), Юрием Горшковым («Крылья Советов»), Евгением Латышонком («Балтика») и Ваньей Дркушичем («Сочи»), который отправился в аренду в «Црвену Звезду».

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