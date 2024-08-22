Тер Штеген отреагировал на завершение карьеры в сборной Германии Мануэля Нойера

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказался об объявлении вратаря мюнхенской «Баварии», чемпиона мира 2014 года Мануэля Нойера о завершении карьеры в национальной команде.

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии. Ты – навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» – написал тер Штеген на своей странице в социальной сети.

Отметим, что между Нойером и тер Штегеном долгое время были конфликты в сборной из-за того, что тренеры выбирали игрока «Баварии» первым номером.

Напомним, Мануэль Нойер был основным вратарём в национальной команде. 38-летний голкипер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в сборной он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.

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