Осинькин: Глушенков не был ранним игроком, ему надо было окрепнуть

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о работе с нападающим санкт-петербургского «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Я ещё школьником начал привлекать Максима к команде «Чертаново». Он ещё формировался и как личность, и как футболист. В физическом плане он не ранний игрок, ему надо было окрепнуть, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, под руководством Осинькина Глушенков играл в «Чертаново» и «Крыльях Советов».

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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