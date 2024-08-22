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Возможный уход Гюндогана не поможет «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо — источник

Возможный уход Гюндогана не поможет «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо — источник
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Каталонская «Барселона» не сможет зарегистрировать новичка, испанского полузащитника, чемпиона Европы Даниэля Ольмо, несмотря на возможный уход немецкого полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает испанское издание El Partidazo de COPE в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клубу всё ещё нужно продать другого игрока или подписать крупную спонсорскую сделку, так как проблемой для регистрации новичков в каталонском клубе остаются финансы.

Отметим, что Гюндоган покинет каталонскую команду на правах свободного агента. По сообщению СМИ, хавбек вернётся в «Манчестер Сити».

Напомним, Гюндоган перешёл в «Барселону» летом 2023 года на правах свободного агента после семи лет в «Манчестер Сити». В составе английского клуба немец пять раз выигрывал чемпионат Англии.

Ольмо перешёл в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

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