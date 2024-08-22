Возможный уход Гюндогана не поможет «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо — источник

Каталонская «Барселона» не сможет зарегистрировать новичка, испанского полузащитника, чемпиона Европы Даниэля Ольмо, несмотря на возможный уход немецкого полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает испанское издание El Partidazo de COPE в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клубу всё ещё нужно продать другого игрока или подписать крупную спонсорскую сделку, так как проблемой для регистрации новичков в каталонском клубе остаются финансы.

Отметим, что Гюндоган покинет каталонскую команду на правах свободного агента. По сообщению СМИ, хавбек вернётся в «Манчестер Сити».

Напомним, Гюндоган перешёл в «Барселону» летом 2023 года на правах свободного агента после семи лет в «Манчестер Сити». В составе английского клуба немец пять раз выигрывал чемпионат Англии.

Ольмо перешёл в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

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