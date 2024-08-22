Судаков: Мудрик может выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался об игре крайнего нападающего «Челси» Михаила Мудрика.

«Михаил — невероятный игрок, у которого нет предела. Думаю, он может выиграть «Золотой мяч» благодаря своим качествам, но всё зависит только от него. Я верю, что он сможет проявить свои лучшие качества. В нашей стране много талантов, и он — прекрасный пример для нас», — приводит слова Судакова The Guardian.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинца в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

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