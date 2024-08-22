«Проблема и большая». Широков — о причинах неудачного старта ЦСКА в РПЛ

Бывший российский футболист Роман Широков назвал причины неудачного старта ЦСКА в новом сезоне чемпионата России.

«Проблема, и большая — нет форварда. При всем уважении к Мусаеву, это не тот форвард, который нужен. Повторю и то, что говорил — рано убрали Федотова, он не заслуживал увольнения. Проблема была не в тренере, хотя нужно сказать и о том, что Николич классный специалист. Найдут форварда — будет классная команда», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После пяти туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. Команда одержала две победы, потерпела два поражения и ещё один матч завершился ничьей.

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