Give me Sport назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола

Издание Give me Sport опубликовало рейтинг лучших центральных нападающий в истории футбола. Отмечается, Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в рейтинг, поскольку большую часть карьеры играли на другой позиции.

20 лучших центральных нападающих в истории футбола по версии Give Me Sport.

Пеле Ференц Пушкаш Герд Мюллер Ромарио Эусебио Альфредо Ди Стефано Роналдо Тьерри Анри Джимми Гривз Уэйн Руни Марко ван Бастен Габриэль Батистута Роберт Левандовски Алан Ширер Луис Суарес Фернанду Пейротеу Златан Ибрагимович Карим Бензема Шандор Кочиш Дикси Дин

В рейтинге учитывались количество забитых голов, количество выигранных трофеев, личные достижения, например, «Золотой мяч», центральный нападающий как основная позиция.

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