Give me Sport назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола
Издание Give me Sport опубликовало рейтинг лучших центральных нападающий в истории футбола. Отмечается, Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в рейтинг, поскольку большую часть карьеры играли на другой позиции.
20 лучших центральных нападающих в истории футбола по версии Give Me Sport.
- Пеле
- Ференц Пушкаш
- Герд Мюллер
- Ромарио
- Эусебио
- Альфредо Ди Стефано
- Роналдо
- Тьерри Анри
- Джимми Гривз
- Уэйн Руни
- Марко ван Бастен
- Габриэль Батистута
- Роберт Левандовски
- Алан Ширер
- Луис Суарес
- Фернанду Пейротеу
- Златан Ибрагимович
- Карим Бензема
- Шандор Кочиш
- Дикси Дин
В рейтинге учитывались количество забитых голов, количество выигранных трофеев, личные достижения, например, «Золотой мяч», центральный нападающий как основная позиция.
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