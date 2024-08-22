«ПСЖ» планирует продлить контракт с Луисом Энрике, соглашение истекает в 2025 году

Французский «ПСЖ» планирует продлить контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщает Le Parisien.

По информации источника, переговоры между клубом и тренером ещё не начались, но отмечается, что обе стороны хотят продолжать сотрудничество. Сообщается, что переговоры начнутся по ходу текущего сезона. Срок действующего соглашения с тренером рассчитан до июля 2025 года.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. За год в клубе он выиграл три трофея и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее в своей карьере Энрике работал с «Барселоной». Он возглавлял каталонский клуб с 2014 по 2017 год и помог сине-гранатовым выиграть чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Всего испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной».

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