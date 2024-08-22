Тренер «Челси» Мареска прокомментировал отстранение Стерлинга и Чилуэлла из состава

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался об отстранённых от основной команды игроках Рахиме Стерлинге и Бенджамине Чилуэлле. Напомним, оба игрока не попали в заявку лондонского клуба на матч раунда плей-офф Лиги конференций с клубом «Серветт». Это уже второй случай за неделю, когда англичане оказались вне состава.

«Они тренируются отдельно. Ситуация с ними обоими совершенно ясна. У нас большой состав, и невозможно дать им всем игровые минуты. Если они ищут игровые минуты, им лучше уйти.

Я стараюсь быть честным. Я говорил с Рахимом перед игрой с «Манчестер Сити». Я сказал, что ему будет трудно получить игровые минуты у нас, и это было причиной его отсутствия. Я не говорю, что Рахим плохой игрок, но я предпочитаю других вингеров.

Бен славный парень, но я сказал, что ему будет трудно на своей позиции. Это не жестоко, это просто честно», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Мареска стал главным тренером лондонской команды летом 2024 года, «Челси» заплатил компенсацию «Лестеру». Отметим, что состав «синих», вероятно, один из самых больших в европейском футболе. По данным Transfermarkt, на балансе основной команды «Челси» находится 41 футболист.

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