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Ромелу Лукаку станет игроком «Наполи» в течение суток — Фабрицио Романо

Ромелу Лукаку станет игроком «Наполи» в течение суток — Фабрицио Романо
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Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в течение 24 часов станет игроком в «Наполи», сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие сутки представители клубов встретятся в Лондоне, чтобы обсудить последние детали и завершить трансфер.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» заинтересован в переходе Осимхена и готов включить Лукаку в сделку по приобретению нигерийского нападающего. Однако сообщалось, что клубы не могут договориться по сумме трансфера, которая будет сопровождать этот обмен.

В минувшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». Он отличился 21 голом и четырьмя ассистами в 47 матчах за клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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