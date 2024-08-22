Аршавин назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак» в РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что команда является фаворитом в матче со «Спартаком» в шестом туре чемпионата России. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 24 августа, начало – 17:30 мск.

«По той игре, которую показывает «Зенит», в сравнении даже с неплохой игрой «Спартака» отрезками, конечно, фаворит «Зенит». Перед игрой другого мнения быть не может», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртом месте, набрав 10 очков.

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