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Игрок костромского «Спартака» высказался о своём отношении к медиафутболу

Игрок костромского «Спартака» высказался о своём отношении к медиафутболу
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Защитник и капитан костромского «Спартака» Александр Серасхов рассказал, как относится к медиафутболу. В матче второго раунда Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграл на своём поле с медиаклубом 2DROTS, встреча закончилась победой костромичей со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Чурсин – 77'    

«С огромным уважением отношусь к медиафутболу. Они делают большое дело для российского футбола, продвигают наш вид спорта. Очень много молодёжи этим интересуется. Дай бог, чтоб они и дальше продолжали. Это зрелищно и интересно для болельщика», — сказал Серасхов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В розыгрыше Кубка России сезона-2024/2025 приняли участие три медиаклуба — 2DROTS, «БроукБойз» и «Амкал». Все три медиакоманды одержали победы в первом раунде Пути регионов Кубка Росси. Во втором раунде 2DROTS завершили борьбу, уступив на выезде костромскому «Спартаку» (0:1), «Амкал» пробился в третий раунд благодаря победе над московским «Велесом» (2:0), «БроукБойз» 22 августа сыграют на выезде с дзержинским «Химиком».

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