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Назван лучший игрок стартовых туров РПЛ по участию в комбинациях, завершившихся ударами

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим игроком первых пяти стартовых туров РПЛ по участию в комбинациях, завершившихся ударами по воротам. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, на счету аргентинца 37 подобных атакующих действий (удары — 8, созданные шансы — 14 и передачи под удар — 15).

Отметим, вторую строчку по данной статистической метрике занял Бителло из московского «Динамо» с 33 атакующими действиями (10, 15, 8). На третьей позиции расположился полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (32 — 17, 4, 11).

Барко сыграл пять матчей во всех соревнованиях, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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