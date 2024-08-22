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Андрей Аршавин высказался о минусах клубной академии «Краснодара»

Андрей Аршавин высказался о минусах клубной академии «Краснодара»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал о недостатках детской футбольной академии «Краснодара».

«Про тот же «Краснодар» слухи, это мнение такое, что там не очень сильные тренеры. Это первое. Второе то, что Сергей Николаевич лезет даже в детские команды, и это плохо. Это не всегда хорошо», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Футбольный клуб «Краснодар» был основан российским бизнесменом Сергеем Галицким в феврале 2008 года, к сезону-2011/2012 чёрно-зелёные смогли пробиться в Российскую Премьер-Лигу. За 13 сезонов в РПЛ «быки» трижды выигрывали бронзовые и один раз (в сезоне-2023/2024) серебряные медали чемпионата. В 2010 году открылась клубная академия «Краснодара», ряд выпускников которой выступает за основную команду.

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