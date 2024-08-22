Сотрудники «МЮ» перестали получать обеды из-за сокращения расходов руководством

Руководство футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» решило прекратить выдачу ланч-боксов своей обслуживающей команде, чтобы сократить расходы. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, ранее, в день матча, работники получали пакет с едой, который включал сэндвич, злаковый батончик, чипсы и напиток. Отмечается, что после первого матча сезона многие из сотрудников выразили недовольство из-за отсутствия этих ланч-боксов. В некоторых случаях им предложили остатки еды, предназначенной для корпоративных клиентов.

Сообщается, что руководство манкунианцев объяснило своё решение тем, что значительная часть предоставляемой еды оставалась неиспользованной.

В своём первом матче нового сезона «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» с минимальным счетом 1:0. В следующей игре «красные дьяволы» встретятся с «Брайтоном». Матч пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув 24 августа.

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