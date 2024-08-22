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Аршавин привёл примеры вмешательства Галицкого в тренировочный процесс «Краснодара»

Аршавин привёл примеры вмешательства Галицкого в тренировочный процесс «Краснодара»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин назвал ситуации, в которых, по его мнению, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вмешивался в тренировочный процесс клубных команд чёрно-зелёных.

«Вот два примера, самые лёгкие, которые я бы озвучил.Первый — что он говорил вратарям не гадать [при отражении пенальти], это уже давно, кстати, было — вратарям не гадать. Это раз. По удару прыгать? Да. И второе — чтобы угловые не подавали, а разыгрывали. Сейчас, может быть, это всё уже отменилось, потому что уже как бы опыт у него появился. Ну, я, во-первых, считаю, что Сергей Николаевич не должен туда лезть. Он может говорить какое-то своё мнение, но там это в приказном порядке, так не должно быть, я считаю», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Футбольный клуб «Краснодар» был основан российским бизнесменом Сергеем Галицким в феврале 2008 года, в 2010 году открылась клубная академия чёрно-зелёных. С сезона-2011/2012 «быки» выступают в РПЛ, где трижды финишировали на третьем и один раз на втором месте.

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