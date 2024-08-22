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Игрок «Спартака» Кс: 2DROTS, «Амкалу» и «БроукБойз» было бы тяжело в «Золоте» Второй лиги

Игрок «Спартака» Кс: 2DROTS, «Амкалу» и «БроукБойз» было бы тяжело в «Золоте» Второй лиги
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Футболист выступающего в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги костромского «Спартака» и экс-игрок медиакоманды «Сахалинец» Илья Рубцов высказал мнение об уровне медиаклубов, принимающих участие в Кубке России.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
2DROTS
Москва
1:0 Чурсин – 77'    

«Уже для всех понятно, что 2DROTS, «Амкал», «Броуки» — это команды уровня Второй лиги, но это на матчи Кубка, когда у них есть две недели на подготовку к нашему матчу, а у нас сезон идёт. Мне кажется, им было бы намного тяжелее участвовать в чемпионате. Закинь их в «Золото» — им было бы очень тяжело. Их бы не было в шестёрке. Но уровень у них очень хороший», — приводит слова Рубцова телеграм-канал "НЕКЛАСИКО".

В розыгрыше Кубка России сезона-2024/2025 приняли участие три медиаклуба — 2DROTS, «БроукБойз» и «Амкал». Все три медиакоманды одержали победы в первом раунде Пути регионов Кубка Росси. Во втором раунде 2DROTS завершили борьбу, уступив на выезде костромскому «Спартаку» (0:1), «Амкал» пробился в третий раунд благодаря победе над московским «Велесом» (2:0), «БроукБойз» 22 августа сыграют на выезде с дзержинским «Химиком».

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