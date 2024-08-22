«Был бы первым я, а не Миранчук». Аршавин — о несостоявшемся переходе в клуб МЛС

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о том, что мог перейти в команду «Сиэтл Саундерс» из американской лиги МЛС после выступления за «Арсенал».

— У тебя были предложения из других стран?

— Из Америки, «Сиэтл». Был бы первым я (игроком в МЛС), а не Миранчук (Алексей), — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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