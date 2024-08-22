Аршавин назвал игроков молодёжной системы «Зенита», заигравших в большом футболе

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о молодых игроках — выпускниках клубной академии сине-бело-голубых.

«Школа так или иначе выдавала футболистов — может быть, не для «Зенита», но для российского футбола «Зенит» давал игроков и даёт. У «Зенита» хорошие выпуски, получилось, что четвертый-пятый год, я так считаю. Козлов, Барановский, Родионов, это кого вы только знаете, Столбов, Кирш, Москвичёв — это четвёртый год. Пятый — там ещё есть футболисты, просто, может быть, они ещё не на виду. Они обыгрывали всех тех — и Батраковых, и так далее, то есть они не слабее их. Видишь, там третий более-менее. Второй год, наоборот, все считали, что слабый, а там пять человек: Сазонов, Хотулев — вся оборона, Кравцов и ещё двое. По-моему, там вся центральная ось — видишь, они в большом футболе», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

19-летний воспитанник «Зенита» атакующий полузащитник Данила Козлов летом 2024 года перешёл из калининградской «Балтики» в «Краснодар», отказавшись от варианта с возможным возвращением к сине-бело-голубым. В текущем сезоне игрок принял участие во всех восьми матчах «быков» во всех турнирах.